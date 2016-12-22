Захарченко допустил введение внешнего управления мобильной сетью в ДНР

В отношении сетей мобильного оператора «Vodafone-Украина» на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики может быть введено внешнее управление. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко, текст заявления опубликован на его сайте.

«Киев прекратил работу оператора мобильной связи Vodafone на территории Донецкой Народной Республики. Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения», — сказал Захарченко.

«Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть», — добавил он.

Министр связи республики Виктор Яценко уточнил, что сеть перестала функционировать 11 января. По его словам, это произошло «по причине обрыва последнего магистрального канала связи на территории, которая контролируется ВСУ».

«В субботу у нас появился план постройки радиомоста с одной из опорных высоких точек и [план] перекинуть его для возобновления связи в определенном объеме. Со своей стороны мы этот канал «подняли», а со стороны Украины мост не подключили. Представители компании Vodafone заявили, что не смогли согласовать работы с командованием ВСУ и оперативным штабом АТО», — приводятся слова министра на сайте ДНР.

На Украине МТС через дочернюю компанию оказывает услуги связи под брендом Vodafone. Соответствующий договор заключен в 2015 году.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил РБК, что сеть на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик уже продолжительное время работает автономно, оператор ее никак не поддерживает.

11 января в ДНР перестала работать сеть оператора МТС-Украина. Местные власти обвинили в этом украинские вооруженные силы.