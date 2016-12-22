ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину

В ДНР пропал сигнал оператора связи «МТС-Украина». Местные власти обвинили в аварии Вооруженные силы Украины. Представитель МТС заявил, что компания не поддерживает сегмент сети, расположенный в непризнанных республиках

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пропал сигнал сотового оператора «МТС-Украина». Местные власти возложили вину на обрыв связи на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Да, ВСУ перебили кабель под Еленовкой (поселок в ДНР)», — рассказал РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг. По его словам, перебои со связью начались еще утром 11 января. «Связи сейчас нет. Работы ведутся, думаю, что завтра к концу дня восстановят. Но у нас свой оператор республиканский есть, он работает», — добавил Бриг.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил РБК, что сеть в этих регионах уже продолжительное время работает в автономном режиме, оператор никак ее не поддерживает.

О том, что работа сотового оператора «МТС-Украина» нарушена в ДНР, заявлял также министр связи непризнанной республики Виктор Яценко. «ВСУ перерезали кабель «МТС-Украина» идущий в сторону Еленовки. По этой причине отсутствует связь сотового оператора МТС», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам министра, специалисты пытаются восстановить поврежденное оборудование и возобновить работу оператора.

Связь этого оператора пропала также в непризнанной Луганской народной республике. «11 января 2018 года около 14:10 произошла полная остановка обслуживания абонентов украинского оператора связи «Vodafone Украина» на всей территории Луганской Народной Республики», — цитирует Луганскинформцентр сообщение местного министерства связи и массовых коммуникаций.

На территории Украины, подконтрольной Киеву, МТС через дочернюю компанию оказывает услуги связи под брендом Vodafone. Ребрендинг произошел в 2015 году через год после начала конфликта на востоке страны. Как ранее писал РБК, в 2014 году количество клиентов «МТС-Украина» уменьшилось с 21,7 млн в марте до 20,2 млн в декабре, а доля оператора на украинском рынке по количеству обслуживаемых сим-карт снизилась за год с 37% до 34%. В компании объясняли это присоединением Крыма к России и сложной ситуацией на востоке Украины.

В октябре власти ДНР уже жаловались на нарушения работы сотового оператора «МТС-Украина». Тогда в оперативном командовании ДНР заявили, что причиной аварии стали действия украинских диверсантов в районе Славянска.

В 2015 году власти ДНР объявили о запуске местного оператора сотовой связи «Феникс». Тогда же представители ДНР рассказали, что на ее территории введен в эксплуатацию оператор фиксированной связи «Углетелеком». «Сегодня мы можем уверенно сказать — в Донецкой Народной Республике есть и собственная система фиксированной связи, и собственный сотовый оператор, который скоро будет работать не только в ДНР, но и в ЛНР», — подчеркнули тогда власти ДНР.