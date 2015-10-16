МТС начнет работать на Украине под брендом Vodafone

«МТС Украина» в ближайшее время начнет работать под брендом британского оператора Vodafonе. Соответствующего соглашения достигли представители компаний

Британский сотовый оператор Vodafone заключил с российским ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) соглашение об использовании своего бренда на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Vodafone.

«МТС-Украина» создала базу для развития качественной сети 3G, и это обеспечит Vodafone сильные рыночные позиции уже на самом старте», — заявил руководитель партнерских программ Vodafone Стефано Гастаута. Запуск услуг 3G под брендом Vodafone начнется в ближайшие месяцы.

Согласно контракту, Vodafone запустит на украинском рынке новые сервисы — пакетные и предоплатные тарифы, доступные международные, междугородние звонки и роуминговые сервисы.

«Начало формирования принципиально нового рынка — услуг 3G в Украине — это оптимальное время для расширения нашего сотрудничества, которое позволит эффективно использовать возможности растущего рынка в Украине», — заявил вице-президент МТС по маркетингу Василий Лацанич (цитата по РИА Новости).

Стороны не раскрывают коммерческие детали сотрудничества. Группа МТС берет на себя гарантии, которые подразумевают, что «МТС-Украина» выполнит свои денежные обязательства по брендинговому соглашению. Размер гарантии - не более 11,2 млрд руб., что составляет не более 1,99% балансовой стоимости «МТС-Украина».

О том, что МТС ищет зарубежного партнера, под брендом которого сможет работать «МТС-Украина», в начале июля сообщали «Ведомости».

Как писала газета, в компании опасались, что украинские власти будут оказывать давление на бизнес. Близкий к МТС источник рассказал газете, что из-за возросших на Украине антироссийских настроений бренд МТС «плохо продает».

В 2014 году количество клиентов «МТС-Украина» уменьшилось с 21,7 млн в марте до 20,2 млн в декабре, а доля оператора на украинском рынке по количеству обслуживаемых сим-карт снизилась за год с 37% до 34%. В компании объясняли это присоединением Крыма к России и сложной ситуацией на востоке Украины.