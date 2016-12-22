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Суд подтвердил законность введения временной администрации в банке «Югра»
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Суд подтвердил законность введения временной администрации в банке «Югра»
Битва за «Югру», 14:22
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Суд подтвердил законность введения временной администрации в банке «Югра»

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу бывшего руководства банка «Югра» на введение временной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск о признании действий Центробанка недействительным в конце июля подал бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Он настаивал, что у ЦБ не было свидетельств того, что в «Югре» проводились незаконные операции и банк находился в опасном состоянии.

До этого законность отзыва лицензии у банка подтвердил арбитражный суд. В ЦБ подтвердили, что регулятор имел серьезные претензии к «Югре» — банку было за год выдано девять предписаний. Исполнение этих предписаний велось «схемно», заявили представители регулятора.

Временная администрация в банке «Югра» была введена решением ЦБ 10 июля. Решение регулятора опротестовала Генпрокуратура, которая сочла действия Центробанка «безосновательными». В Генпрокуратуре заявили, что выплата компенсаций вкладчикам «Югры» «нанесет ущерб бюджету», а нарушений установленных нормативов руководством банка обнаружено не было. 20 июля Банк России направил в Генпрокуратуру «материалы, подтверждающие позицию» ЦБ в отношении «Югры». 28 июля у банка была отозвана лицензия.

На момент отзыва лицензии банк «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов.

Теги: «Югра» , Банки
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