Кремль посоветовал не спешить с выводами о поножовщине в пермской школе

Не стоит делать «любительских выводов» о том, как сработала система безопасности, учитывая, что «это не нападение на школу извне», сказал Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не торопиться с выводами об инциденте в пермской школе, в результате которого пострадали 15 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Так Песков ответил на вопрос о том, нужно ли менять систему безопасности в школах после ситуации в Перми. По мнению Пескова, сначала надо дождаться итогов разбирательства Росгвардии и МВД, ведомства проверят, «на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении».

«Учитывая, что это внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, это же не нападение на школу извне, — сказал Песков, передает корреспондент РБК, — Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения».

По данным краевого управления Следственного комитета, утром в понедельник двое школьников устроили в школе № 127 драку с применением холодного оружия. Драке пытались помещать педагоги и другие ученики. В результате 15 человек получили ранения, преподаватель Наталья Шагунина получила резаные раны шеи и груди и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в реанимации 16-летний подросток. Из 15 человек, восемь — дети 10-12 лет, госпитализированные в состоянии средней тяжести с ножевыми ранами.

Трое пострадавших были прооперированы в Городской клинической больнице № 4. «В ГКБ № 4 поступили трое граждан, пострадавших в результате инцидента в школе 127. Все прооперированы, состояние у всех тяжелое. Находятся в реанимации», — сообщил РБК главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин.

​По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Одним из участвовавших в драке подростков был 16-летний юноша, который перешел на учебу в Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова», он находится на учете в психоневрологическом диспансере.