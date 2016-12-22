В Кремле прокомментировали слова Путина о теле Ленина и мощах святых

В том, что президент России Владимир Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых, нет ничего сенсационного, глава государства последователен в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, мы не видим ничего нового, что могло бы привести к сенсационным дискуссиям», — сказал Песков.

Песков также отреагировал и на заявление КПРФ, в котором назвали слова Путина попыткой приблизиться к электорату Коммунистической партии. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что президент «регулярно поддерживает диалог с руководителями парламентских фракций, в том числе с Геннадием Зюгановым, поэтому они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам».

О сходстве между телом Ленина в Мавзолее и мощами в христианстве Путин заявил в интервью для фильма «Валаам». «Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — пояснил президент.

На это заявление отреагировали в КПРФ. Секретарь ЦК партии Сергей Обухов назвал слова Путина признанием роста рейтинга кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. Своими словами, по мнению Обухова, Путин пытается завоевать симпатии левого электората. При этом в КПРФ также подчеркнули, что в сравнении Путина не было ничего нового. «Вспомните фразу Геннадия Андреевича, что первый коммунист — это Иисус Христос. Так что Владимир Владимирович повторяет тезисы Геннадия Андреевича», — сказал Обухов.

Реакция последовала и от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она заявила, что большинство тех, кто обсуждает слова президента, неверно их интерпретируют. Поклонская опровергла наличие какого-либо сходства между телом основателя СССР и мощами, подчеркнув, что дело Ленина было «сатанинским». «Святые мощи — нетленные тела угодников божиих, в них всегда присутствует чудотворная сила святого духа», — добавила депутат Госдумы.