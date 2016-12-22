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В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых
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В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых
Политика, 17:53
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В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых

Высказывания президента России Владимира Путина о Мавзолее Ленина и мощах святых, а также сравнение коммунизма и христианства — попытка обратиться к электорату коммунистической партии, сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Мы расцениваем это как признание резкого роста рейтинга [кандидата в президенты от КПРФ Павла] Грудинина и попытку зайти на «левое» поле, завоевать симпатии избирателей», — отметил он.

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Обухов также объяснил позицию КПРФ по сравнению святых мощей и Мавзолея Владимира Ленина: «КПРФ считает мавзолей государственным почитанием, а не религиозным. Как и созданный на Красной площади пантеон советских героев. Таких примеров (государственного почитания) много во всем мире».

По словам Обухова, формулировка Путина о том, что кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии», уже была сказана лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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«Владимир Владимирович работает в тренде. Вспомните фразу Геннадия Андреевича, что первый коммунист — это Иисус Христос. Так что Владимир Владимирович повторяет тезисы Геннадия Андреевича», — добавил коммунист.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» сравнил сохранение тела Ленина в мавзолее с практикой хранения мощей святых в христианской традиции. Кроме того, он назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «сублимацией, примитивной выдержкой из Библии». Также Путин отметил сходство идей коммунизма и христианства. По его мнению, советская власть ничего нового не придумала, а приспособила свою идеологию под христианские ценности.

Теги: Владимир Путин , Мавзолей , Владимир Ленин , мощи
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