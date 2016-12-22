На Кубани в цехе по производству пластиковых пакетов произошел пожар

В Краснодарском крае в цехе по производству полиэтиленовых пакетов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.
Возгорание на площади в 600 кв. м произошло утром 15 января в станице Григорьевская Северского района. По состоянию на 10:40 по местному времени (совпадает с московским) пожар локализован. Ему присвоили третью категорию сложности из пяти возможных. В тушении участвуют 45 человек и 14 единиц техники.
О пострадавших или погибших не сообщается.
2 января в обувном цехе в Новосибирской области произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Жертвами возгорания стали 10 рабочих и два руководителя цеха. Среди жертв семеро граждан Китая, двое — Киргизии и один россиянин. 9 января суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест владельца помещения цеха обувной фабрики и двух руководителей цеха.