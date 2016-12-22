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На Кубани в цехе по производству пластиковых пакетов произошел пожар
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На Кубани в цехе по производству пластиковых пакетов произошел пожар
Общество, 13:23
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На Кубани в цехе по производству пластиковых пакетов произошел пожар

В Краснодарском крае в цехе по производству полиэтиленовых пакетов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Возгорание на площади в 600 кв. м произошло утром 15 января в станице Григорьевская Северского района. По состоянию на 10:40 по местному времени (совпадает с московским) пожар локализован. Ему присвоили третью категорию сложности из пяти возможных. В тушении участвуют 45 человек и 14 единиц техники.

О пострадавших или погибших не сообщается.

2 января в обувном цехе в Новосибирской области произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Жертвами возгорания стали 10 рабочих и два руководителя цеха. Среди жертв семеро граждан Китая, двое — Киргизии и один россиянин. 9 января суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест владельца помещения цеха обувной фабрики и двух руководителей цеха.

Теги: Пожар , пластиковые пакеты , цех
Главное
Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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