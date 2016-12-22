В Бурятии после массового отравления закрыли сеть кафе «Шулэн До»

В Улан-Удэ после массового отравления ​в кафе «Шулэн До» закрылось четыре заведения этой сети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает «Интерфакс». Против его владельцев заведены уголовное и 14 административных дел.

«Установлено, что деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе сети «Шулэн До» осуществляют два индивидуальных предпринимателя, которые начали свою работу без предварительного уведомления органов Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что деятельность еще восьми предпринимателей проверяется. По итогам проверки проб, взятых в заведениях, эксперты также нашли возбудителей сальмонеллеза. В кафе допускались нарушения санитарных норм, а документы велись с нарушениями.

Против предпринимателя возбуждено 14 дел об административном нарушении. Ранее полиция также завела уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

О массовом отравлении в Бурятии стало известно 13 января. После посещения заведений «Шулэн До» к врачам обратились более 130 человек, 64 человека были госпитализированы. Пострадавшие заказывали в кафе салат «Цезарь», а также другие блюда из курицы.