Не менее 85 человек отравились после похода в кафе в Бурятии

После посещения кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ 64 человека были госпитализированы с отравлением, часть из них находится в состоянии средней тяжести. Всего в полиции зафиксировали 133 обращения к врачам с жалобами на отравление

Фото: ШулэнДо / VK

Массовое отравление произошло в столице Бурятии Улан-Удэ, по данным регионального управления Роспотребнадзора, сальмонеллезом заболели 85 человек.

В республиканском МВД сообщили, что после посещения кафе «Шулэн До» к врачам обратились 133 человека, передает ТАСС.​ По информации ведомства на утро 14 января, в республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 64 человека, среди доставленных в больницы — 12 детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у части из них диагностирован сальмонеллез.

Главный врач Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия Вячеслав Тимкин объяснил«Интерфаксу» расхождение в количестве пострадавших у МВД и Роспотребнадзора. По утверждению Тимкина, в оперативную сводку могли попасть одни и те же люди, обращавшиеся в разные медучреждения, а в «пофамильно выверенном списке» значатся 85 пострадавших.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что после похода в «Шулэн До» сальмонеллезом заболели 57 человек. Массовое отравление было зафиксировано в период с 11 по 13 января, сообщали в ведомстве. Однако, по данным регионального издания «Байкал-Daily», люди начали попадать в больницы с 8 января, а на 11 января было уже 22 отравившихся. По словам Тимкина, все пострадавшие заказывали в кафе салат «Цезарь» и другие блюда из курицы. У «Шулэн До» есть четыре кафе в Улан-Удэ, следует из поста в группе в Facebook.

Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в кафе, в ходе которой в кафе были установлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности, в Кафе не соблюдались условия хранения и переработки пищевой продукции, отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья. Кроме того, персоналом нарушались правила личной гигиены. Все это послужило причиной загрязнения готовой продукции возбудителем сальмонеллеза.

В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).