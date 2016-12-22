В Бурятии по факту массового отравления в кафе возбудили дело

В Улан-Удэ по факту массового отравления людей в кафе «Шулэн До» возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД по республике Бурятия.

Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». «Деятельность заведения приостановлена. Ведется следствие», — приводятся в сообщении слова представителя МВД России Ирины Волк.

О массовом отравлении людей в кафе «Шулэн До» стало известно 13 января. За медицинской помощью после посещения заведения обратились 133 человека, сообщали в республиканском МВД. В клиническую инфекционную больницу Бурятии были госпитализированы 64 человека, в том числе 12 детей. По словам Ирины Волк, в 10 случаях подтвержден диагноз сальмонеллез.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечали, что отравление людей было зафиксировано с 11 по 13 января, однако местное издание «Байкал-Daily» сообщало, что люди начали попадать в больницы с 8 января.

Главный врач Территориального центра медицины катастроф по Бурятии Вячеслав Тимкин рассказал, что пострадавшие заказывали в кафе салат «Цезарь», а также другие блюда из курицы. В ходе проверки в кафе были установлены нарушения санитарных норм.