Лавров заявил о завершении подготовки иска по дипсобственности в США

Россия подготовилась к суду по ситуации вокруг дипломатической собственности в США. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.
«Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась», — заявил министр.
В декабре посол России в США Анатолий Антонов рассказал о ходе работы над иском. «У нас есть поручение на сей счет. Мы работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия. Но работа, самое главное, идет. Никто ничего не забыл», — сказал он.
Месяцем ранее дипломат говорил, что вести подготовительную работу нужно «аккуратно и деликатно», и это «требует времени», потому что российским властям «нужна одна победа».
В конце августа Госдеп США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, а также представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры американская сторона приняла в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России. Власти США провели обыски в зданиях представительств. МИД России назвал такие меры «государственным хулиганством». В ответ на это в Вашингтоне заявили, что речь шла только об осмотре помещений.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.