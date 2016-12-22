Лавров заявил о завершении подготовки иска по дипсобственности в США

Россия подготовилась к суду по ситуации вокруг дипломатической собственности в США. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась», — заявил министр.

В декабре посол России в США Анатолий Антонов рассказал о ходе работы над иском. «У нас есть поручение на сей счет. Мы работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия. Но работа, самое главное, идет. Никто ничего не забыл», — сказал он.

Месяцем ранее дипломат говорил, что вести подготовительную работу нужно «аккуратно и деликатно», и это «требует времени», потому что российским властям «нужна одна победа».

В конце августа Госдеп США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, а также представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры американская сторона приняла в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России. Власти США провели обыски в зданиях представительств. МИД России назвал такие меры «государственным хулиганством». В ответ на это в Вашингтоне заявили, что речь шла только об осмотре помещений.