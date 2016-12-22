Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США

Российские власти продолжают работу по иску о заблокированной в США российской дипломатической собственности. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в историческом парке Форт-Росс в Калифорнии, передает ТАСС.

«У нас есть поручение на сей счет. Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия. Но работа, самое главное, идет. Никто ничего не забыл», — сказал он.

Кроме того, Антонов рассказал, что в декабре он планирует провести встречу с российскими генеральными консулами, чтобы поговорить с ними о проблемах, которые возникли у них в Соединенных Штатах. «Мы поговорим о тех проблемах, которые у нас сегодня возникли, поговорим о тех трудностях, с которыми они сталкиваются», — заявил российский посол. Кроме того, во время встречи планируется обсудить положение россиян, которые живут в США, отметил он. Антонов сказал, что необходимо определить, что нужно для российских граждан, чтобы они чувствовали себя комфортно в Соединенных Штатах, ощущали «связь с Россией» и знали, куда нужно обратиться в случае необходимости.

Видео: МИД России

В начале ноября Антонов говорил, что Россия готовит иск к США о блокировке американскими властями доступа к дипломатической собственности «аккуратно и деликантно», потому что российским властями «нужна одна победа», и это «требует времени».

В конце августа Государственный департамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры Вашингтон принял в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России. В зданиях российских дипломатических представительств власти США провели обыски. В МИД России назвали такие меры «государственным хулиганством». В ответ на это в Вашингтоне заявили, что помещения были только осмотрены.