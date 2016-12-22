Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,76 EUR Нал. 70,26 69,66 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11082,77 +207,09 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,70 +1,66% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США
Лента новостей
Пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области 08:58, Общество ЦРУ предупредило Иран об ответственности за удар по силам США в Ираке 08:30, Политика При столкновении танкера и судна в Желтом море погибли семь человек 07:49, Общество В Самаре активистов штаба Навального задержали перед митингом 07:12, Политика Трамп прокомментировал отстранение журналиста АВС за новость о Флинне 06:45, Политика Тиллерсон вновь опроверг информацию о своей близкой отставке 05:59, Политика Оппозиция и власти Венесуэлы не смогли прийти к соглашению 05:06, Политика Киевский экс-министр оценил отток населения из Украины в 10 млн человек 04:32, Общество Родченков рассказал о просьбе намеренно «испортить» допинг-пробу украинки 04:03, Общество Премьер-министр Израиля прокомментировал ракетный обстрел Дамаска 03:40, Политика Российский аппарат совершил погружение в зоне поиска подлодки Аргентины 02:46, Политика В США учитель принял за террориста 6-летнего мальчика с синдромом Дауна 02:03, Общество В Тель-Авиве прошел массовый «марш позора» против коррупции Нетаньяху 01:14, Политика СМИ связали ракетный удар Израиля по Сирии с иранской военной базой 01:09, Политика Адвокат Трампа заявил об отсутствии в законах преступления типа «сговор» 00:27, Политика В Совфеде ответили на предложение посла США по санкциям 00:21, Политика В уличных боях в столице Йемена погибли 80 человек 02 дек, 23:53, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 02 дек, 23:43, Lenovo и РБК NASA удалось запустить выключенные 37 лет назад двигатели «Вояджер-1» 02 дек, 23:25, Общество В Крыму пьяный водитель врезался в группу подростков 02 дек, 23:18, Общество В Оренбургской области ввели режим ЧС после взрыва бытового газа 02 дек, 22:33, Общество «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал победу над «Арсеналом» 02 дек, 22:28, Спорт В Подмосковье нашли похищенную в Дагестане девочку 02 дек, 22:03, Общество Трамп вступился за Флинна словами «скрывать было нечего» 02 дек, 21:23, Политика Путин внес в Госдуму соглашение о службе жителей Южной Осетии в ВС России 02 дек, 21:00, Политика В чем кроется секрет успеха современных женщин 02 дек, 20:43, Subaru XV и Autonews СМИ сообщили о прекращении работы над созданием «ядерного поезда» 02 дек, 20:32, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 02 дек, 20:30, Спорт
Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США
Общество, 09:41
0
Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США

Российские власти продолжают работу по иску о заблокированной в США российской дипломатической собственности. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в историческом парке Форт-Росс в Калифорнии, передает ТАСС.

«У нас есть поручение на сей счет. Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия. Но работа, самое главное, идет. Никто ничего не забыл», — сказал он.

Кроме того, Антонов рассказал, что в декабре он планирует провести встречу с российскими генеральными консулами, чтобы поговорить с ними о проблемах, которые возникли у них в Соединенных Штатах. «Мы поговорим о тех проблемах, которые у нас сегодня возникли, поговорим о тех трудностях, с которыми они сталкиваются», — заявил российский посол. Кроме того, во время встречи планируется обсудить положение россиян, которые живут в США, отметил он. Антонов сказал, что необходимо определить, что нужно для российских граждан, чтобы они чувствовали себя комфортно в Соединенных Штатах, ощущали «связь с Россией» и знали, куда нужно обратиться в случае необходимости.

Видео: МИД России

В начале ноября Антонов говорил, что Россия готовит иск к США о блокировке американскими властями доступа к дипломатической собственности «аккуратно и деликантно», потому что российским властями «нужна одна победа», и это «требует времени».

В конце августа Государственный департамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры Вашингтон принял в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России. В зданиях российских дипломатических представительств власти США провели обыски. В МИД России назвали такие меры «государственным хулиганством». В ответ на это в Вашингтоне заявили, что помещения были только осмотрены.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: США , Анатолий Антонов , дипломатические миссии
Главное
Киевский экс-министр оценил отток населения из Украины в 10 млн человек Общество
Материалы по теме
Посол России заявил об отказе США в посещении российской дипсобственности Политика
Посол России рассказал о «деликатном» иске к США по дипсобственности Политика
Посол России в США призвал прекратить захват российской дипсобственности Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку