Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США

Российские власти продолжают работу по иску о заблокированной в США российской дипломатической собственности. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в историческом парке Форт-Росс в Калифорнии, передает ТАСС.
«У нас есть поручение на сей счет. Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия. Но работа, самое главное, идет. Никто ничего не забыл», — сказал он.
Кроме того, Антонов рассказал, что в декабре он планирует провести встречу с российскими генеральными консулами, чтобы поговорить с ними о проблемах, которые возникли у них в Соединенных Штатах. «Мы поговорим о тех проблемах, которые у нас сегодня возникли, поговорим о тех трудностях, с которыми они сталкиваются», — заявил российский посол. Кроме того, во время встречи планируется обсудить положение россиян, которые живут в США, отметил он. Антонов сказал, что необходимо определить, что нужно для российских граждан, чтобы они чувствовали себя комфортно в Соединенных Штатах, ощущали «связь с Россией» и знали, куда нужно обратиться в случае необходимости.
В начале ноября Антонов говорил, что Россия готовит иск к США о блокировке американскими властями доступа к дипломатической собственности «аккуратно и деликантно», потому что российским властями «нужна одна победа», и это «требует времени».
В конце августа Государственный департамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры Вашингтон принял в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России. В зданиях российских дипломатических представительств власти США провели обыски. В МИД России назвали такие меры «государственным хулиганством». В ответ на это в Вашингтоне заявили, что помещения были только осмотрены.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.