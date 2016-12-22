Шохин предложил программу роста пенсий

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью «Российской газете» заявил, что индивидуальный пенсионный капитал может стать драйвером развития негосударственного пенсионного обеспечения.

По его словам, в настоящее время многих беспокоит грядущая реформа пенсионной системы. По прогнозам, как отметил Шохин, она может начаться уже в этом году.

«И копить на старость можно будет с помощью индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Но пока ИПК — это «вещь в себе». «Трудно будет «помирить» или синхронизировать ИПК с действующими уже 20 лет корпоративными пенсионными программами работодателей. В них участвуют 6 млн человек, и речь идет о триллионе рублей», — сказал Шохин.

Он подчеркнул, что если это удастся, то работодателям можно будет предложить четыре стимула для привлечения максимального числа людей в систему.

«Во-первых, «отменить НДФЛ на выплачиваемые негосударственные пенсии — сейчас на пенсии из ПФР налога нет, а на пенсии из НПФ почему-то есть». Второе. Поднять социальный налоговый вычет со 120 тыс. до 400 тыс. руб.», — заявил президент РСПП.

В-третьих, по его словам, участие государства в пенсионной модели социального партнерства должно быть реальным, с деньгами, а не только в виде налоговых льгот. «Предлагаем продлить программу государственного софинансирования дополнительных страховых взносов применительно к ИПК, одновременно модернизировав ее и сделав более клиентоориентированной и простой «на вход», — пояснил он.

В качестве четвертого стимула Шохин предложил направить все дополнительные тарифы с работодателей за рабочие места с вредными и опасными условиями труда в корпоративные пенсионные программы НПО.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год. Согласно документу, этот период увеличится на полгода.