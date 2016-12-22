Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год

Президент Владимир Путин подписал закон о периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год, который увеличится на полгода. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2018 года срок выплаты накопительной пенсии составит 246 месяцев.

Ранее президент подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Закон начнет действовать также с 1 января 2018 года.

26 декабря РБК со ссылкой на источник сообщал, что в 2018 году, после выборов, правительство планирует обсудить преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию — с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы. К управлению фондом могут привлечь работодателей и профсоюзы.



