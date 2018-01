The Wall Street Journal опровергла искажение слов Трампа

Газета The Wall Street Journal настаивает, что не искажала фразы президента США Дональда Трампа о его отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в публикации газеты.

Как сообщает издание, по причине того, что глава государства обвинил их в искажении, им пришлось опубликовать часть записи интервью в Twitter, которую, по соглашению с Белым домом, газета использовала только для транскрибирования. Редакция The Wall Street Journal в сообщении в Twitter настаивает, что их версия цитаты Трампа является правильной.

«Мы повторно изучили аудиозапись нашего интервью с президентом Трампом, а также стенограмму, предоставленную сторонней службой, и мы настаиваем на том, о чем сообщили», — говорится в заявлении издания под выложенной записью.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил The Wall Street Journa в искажении его слов о его «дружбе с Ким Чен Ыном». Трамп настаивает, что он говорил в сослагательном наклонении, а не описывал реальное положение дел: «Я бы хотел иметь хорошие отношения с Ким Чен Ыном» (I’d have a good relationship with Kim Jong Un). The Wall Street Journal написала: «У меня, пожалуй, прекрасные отношения с Ким Чен Ыном» (I probably have a very good relationship with Kim Jong Un of North Korea). Президент сказал это после того, как журналист упомянул о взаимных оскорблениях Трампа и Ким Чен Ына.