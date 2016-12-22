Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном

По словам Дональда Трампа, журналисты WSJ исказили его слова о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп настаивает на том, что говорил в сослагательном наклонении и обвинил издание в намеренном распространении фейковых новостей

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / АР)

Президент США Дональд Трам обвинил газету The Wall Street Journal (WSJ) в неправильной передаче его слов об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые он произнес в интервью этому изданию, опубликованном 11 января.

Фраза о дружбе с лидером КНДР вызвала большой резонанс в СМИ и была многократно процитирована ими.

«The Wall Street Journal ложно написала, что я сказал им: «У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Конечно, я не говорил этого. Я сказал: «У меня могли бы быть хорошие отношения с Ким Чен Ыном», большая разница. К счастью, теперь мы записываем разговоры с журналистами», — написал Трамп.​

Далее Трамп посетовал, что СМИ распространяют такое большое количество фейковых новостей. «Они даже не пытаются передать это правильно или исправить, когда они ошибаются. Они продвигают полную фальши книгу психически ненормального автора, который сознательно пишет ложь. Мейнстримные СМИ сошли с ума от того, что мы выиграли выборы», — написал Трамп в следующем твите.

В интервью WSJ его фраза об отношениях с лидером КНДР была передана так, как будто бы хорошие отношения с ним уже сложились: «У меня, пожалуй, хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я вообще завязываю отношения с людьми». При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, доводилось ли ему лично общаться с Ким Чен Ыном. «Я отказываюсь комментировать это. Я не говорю, что этот разговор был или его не было, я просто не буду это комментировать», — ответил он на вопрос.

Ранее в течение долгого времени лидеры США и КНДР обменивались резкими заявлениями вплоть до оскорблений в своих публичных выступлениях. Однако в новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын наряду с привычными угрозами в адрес США выразил готовность обсудить с Южной Кореей вопрос участия делегации КНДР в Олимпиаде.

Трамп в первые дни не давал определенной оценки этому демаршу, он отвечал: «Посмотрим». 7 января он поддержал идею провести переговоры между КНДР и Южной Кореей, при этом президент не исключил участия в них Вашингтона. К тому же Трамп заявил, что и сам готов к переговорам с Ким Чен Ыном, но на «определенных условиях». «Я бы сделал это (провел переговоры. — РБК)... У меня нет никаких проблем с этим», — пояснил он тогда.

Позже издание опубликовало фрагмент аудиозаписи интервью, на которой отчетливо слышно, что газета расшифровала его правильно, а несоответствующем действительности являются претензии Трампа.