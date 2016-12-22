В Люберцах водитель сбил на остановке двух женщин

В подмосковных Люберцах водитель автомобиля Nissan наехал на двух женщин на остановке, рассказала представитель МВД Ирина Волк. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Московской области.
Согласно предварительным данным, 45-летний уроженец ближнего зарубежья совершил наезд на двух женщин на автобусной остановке, а затем скрылся с места происшествия. Женщины получили травмы.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении ДТП. «В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — сказала Волк.
Она добавила, что начато административное расследование.
На юго-западе Москвы, в Солнцево, 10 января грузовик наехал на мать с ребенком в районе улицы Богданова. Ребенок получил травмы, о степени тяжести которых не сообщалось.