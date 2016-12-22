В Москве при наезде грузовика на пешеходов пострадал ребенок

В Москве грузовик наехал на двух пешеходов — мать и ребенка, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по столице.
Инцидент произошел в 9:30 мск на улице Богданова. «Пострадал ребенок. На месте сотрудники оформили ДТП, все обстоятельства выясняются», — добавили в ведомстве.
Еще один случай наезда транспортного средства на пешеходов в Москве произошел накануне, 9 января. Автобус сбил мужчину на проспекте Вернадского возле дома 18. В результате случившегося пострадавший получил ссадины и ушибы.
5 января на востоке Москвы грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате случившегося пострадал один человек. Авария произошла в московском районе Косино-Ухтомский у дома №45 на Проектируемом проезде. Водитель Kia не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. Пострадавший был госпитализирован.