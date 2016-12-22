Американский эсминец USS Carney покинул Черное море

Американский эсминец USS Carney DDG64 покинул Черное море. Об этом сообщает блог Yörük Işık‏ в Twitter, который отслеживает движение военных кораблей через Босфор.

Эсминец вошел в Черное море 5 января 2018 года. ВМС США отправили корабль в четвертый разведывательный патруль для поддержки союзников НАТО в Черноморском регионе. Через три дня USS Carney прибыл в порт Одессы.

Эсминец был спущен на воду в 1994 году. Длина корабля — 153,92 м., ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На борту корабля имеется артиллерия и зенитная артиллерия, ракетное, противолодочное и минно-торпедное вооружение.

