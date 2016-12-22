В Одессу прибыл американский эсминец USS Carney

В одесский порт прибыл американский эсминец Carney DDG64. Как сообщает издание «Думская», это первый корабль НАТО, «посетивший» Одессу в 2018 году.

Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. «Цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море», — сказано в сообщении. Также командование 6-го флота Военно-морских сил США уточнило, что среди их целей — укрепление комбинированной готовности союзников и партнеров НАТО.

Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море 6 января. В Facebook USS Carney сообщалось, что 3 января он вышел из итальянского порта Бриндизи, где останавливался на Новый год.