Американский эсминец прошел Босфор и вошел в Черное море

Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море. Об этом сообщает блог Yörük Işık‏ в Twitter, который отслеживает движение военных кораблей через Босфор.



Как отмечается в сообщении, ВМС США отправил эсминец для поддержки региональных партнеров и союзников. Это четвертый разведывательный патруль для данного эсминца, говорится в блоге.

В Facebook USS Carney сообщается, что 3 января он вышел из итальянского порта Бриндизи, где останавливался на Новый год. Свой четвертый патруль корабль начал 2 декабря 2017 года. Он вышел из места своего базирования в испанском городе Рота.



USS Carney был спущен на воду 23 июля 1994 года. Его длина 153,92 м, ширина — 20,1 м. Он может развивать скорость до 32 узлов (59,26 км/ч). В его команду входят 337 человек, в том числе 23 офицера.

В конце ноября 2017 года американский эсминец USS James E. Williams вошел в Черное море. По данным новостного сайта американского Военно-морского института, корабль должен был зайти в порт Одессы. В начале декабря, американский эсминец принимал участие в совместной тренировке с украинскими военно-морскими силами в Черном море. Со стороны Украины в маневрах принимали участие два вертолета Ка-27. Целью учений было названа отработка взаимодействия с кораблем по стандартам НАТО, а также повышение уровня совместной работы и «углубление сотрудничества».



Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что подобные тренировки — это «провокация», которую российская сторона оценивает как «недружественный шаг со стороны США». По его мнению, Вашингтон «берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках» в Донбассе.