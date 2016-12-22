В Албании в результате взрыва пострадали шесть человек
Общество, 01:15
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В Албании в результате взрыва пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате взрыва в городе Шкодер на севере Албании. Об этом сообщает телеканал RTCG.
По информации албанской полиции, бомба находилась в транспортном средстве возле здания центра сербско-черногорского меньшинства. По данным МВД Албании, целью нападения был албанский бизнесмен Люйзим Кула.
При взрыве пострадал сотрудник телеканала RTCG, владелец здания центра и прохожие люди. Всех раненых доставили в больницу.