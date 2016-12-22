В Москве отравились участвовавшие в новогодних мероприятиях артисты

Специалисты Роспотребнадзора проверяют информацию об отравлении актеров, участвовавших в новогодних мероприятиях в Москве, сообщили РБК в ведомстве.

В Роспотребнадзореи добавили, что специалистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание. «В настоящее время мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — рассказали в ведомстве.

Количество пострадавших и характер отравления не озвучивался.

1 января стало известно, что семь детей на Новый год отравились в одной из московских саун парами хлорамина. Инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево, где на новогоднюю ночь была арендована одна из саун. У детей наблюдалась рвота, боли в глазах, кашель и проблемы с дыханием. Два ребенка были отправлены в реанимацию, пятеро госпитализированы. Хлорамин применяется для очистки помещений и дезинфекции воды. Следственный отдел СКР по Орехово-Зуево возбудил уголовное дело в отношении владельца сауны по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).

