В Роспотребнадзоре рассказали детали отравления артистов в Москве

Роспотребнадзор начал расследование после того, как в Москве отравились артисты представления «Три века новогодней елки». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Актеры получили пищевое отравление 3 января. Они почувствовали себя плохо спустя несколько часов после обеда. В Роспотребнадзоре отметили, что артисты болели в легкой форме, и в больницу был госпитализирован только один человек. В ведомстве сообщили, что обеды были приготовлены компанией «НПО ЭКОФАРМА» и доставлены в доготовочный цех ООО «Акрополь». Затем еду подогрели и раздали актерам.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку этих двух предприятий и выявили «многочисленные нарушения». В ведомстве 4 января составили протоколы на временный запрет работы «НПО ЭКОФАРМА» и «Акрополя».

О том, что артисты в столице массово отравились, стало известно 3 января. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили ТАСС, что всего заболели 11 артистов. В ведомстве отметили, что они были задействованы в мероприятиях, которые проходили в Колонном зале Дома Союзов. В четверг, 4 января, десять из них уже вышли на работу.