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В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером
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В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером
Общество, 12 янв, 21:17
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В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

В порту Барселоны при попытке причалить паром столкнулся с круизным судном. Об этом сообщает газета El Pais.

По информации издания, инцидент произошел в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Паром Grandi Navi Veloci, прибывший из марокканского Танжера, столкнулся с круизным лайнером Viking Star, стоявшим у причальной стенки. Как сообщил газете источник в портовых службах, столкновение было «очень нетипичным», так как не было ни плохой видимости, ни сильного волнения. Причина инцидента неизвестна. Основные версии — техническая неисправность и человеческий фактор.

Причиненный ущерб оценивается, о жертвах и пострадавших испанское издание не сообщило.

В начале января иранский нефтяной танкер столкнулся с перевозившим пшеницу китайским сухогрузом в 160 морских милях от устья Янцзы. В результате пропала без вести вся команда танкера — 32 человека (30 иранцев и два гражданина Бангладеш). Китайские спасатели начали операцию по тушению загоревшегося судна и поиску его команды. В результате пожара, который не удавалось потушить несколько дней, на воде образовалось большое нефтяное пятно. На шестой день огонь привел к взрыву. Китайский сухогруз был уведен в ближайший порт, его экипаж благополучно эвакуировали.

Теги: Барселона , столкновение судов
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