Мэр Лондона поприветствовал решение Трампа отменить поездку в Британию

Мэр Лондона Садик Хан одобрил решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в столицу Великобритании, где в феврале состоится церемония открытия нового посольства США. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

«Многие жители Лондона дали понять, что визит Дональда Трампа здесь не приветствуется, пока он следует такой спорной повестке дня», — написал Хан в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, визит Трампа может привести к массовым акциям протеста.

Ранее 12 января Дональд Трамп заявил об отмене своего визита в Лондон, объяснив это тем, что не является «большим поклонником» решения экс-президента США Барака Обамы о продаже «возможно, самого удачно расположенного посольства в Лондоне за гроши». Трамп добавил, что не хочет «разрезать ленточку» на открытии нового посольства.

В настоящее время посольство США в Великобритании располагается на северном берегу Темзы, на Гросвенор-сквер. Это здание было построено в 1950-х годах. Новое американское посольство возведено на южном берегу Темзы — в районе Уондсворт. Проектом строительства занималось архитектурное бюро KieranTimberlake.​