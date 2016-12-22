Трамп объяснил отмену визита в Лондон

Президент Дональд Трамп объявил об отмене своего визита в Великобританию, запланированного на февраль 2018 года. По его словам, это решение принято из-за того, что он не желает участвовать в церемонии открытия нового посольства США в Лондоне.

Строительство здания посольства США в Лондоне (Фото: Alastair Grant / Reuters)

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации [экс-президента США Барака] Обамы продать за гроши наше посольство, которое, возможно, было одним из лучших по расположению в Лондоне — только для того, чтобы затем отстроить новое посольство за $1,2 млрд в отдаленном районе. Это плохая сделка. Хочу ли я разрезать ленточку [на церемонии открытия нового здания]? Нет!» — написал Трамп в Twitter.​

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила США вскоре после инаугурации Трампа и передала ему приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию.

Трамп приглашение принял, однако его визит в Лондон в 2017 году не состоялся. Против приезда Трампа протестовали жители Лондона, британцы также собирали подписи под петицией с требованием к Терезе Мэй отозвать приглашение Трампа.

Даты первого визита президента США в Лондон не согласованы до сих пор, вместо Трампа на открытие нового посольства в Лондон приедет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Официально правительство Великобритании ситуацию не комментирует.

Сейчас посольство США в Великобритании располагается на северном берегу Темзы, на Гроувнор-сквер, в здании, построенном в 1950-х годах архитектором Ээро Саариненом.

Новое посольство США в Лондоне возведено на южном берегу Темзы — в районе Уондсворт, по проекту американского архитектурного бюро KieranTimberlake.

Строительство здания в форме кристаллического куба, в окружении зеленых насаждений и пруда продолжалось четыре года и обошлось примерно вдвое дороже изначально запланированного бюджета в полмиллиарда долларов. Газета The Wahsington Post назвала его самым дорогим посольством мира.