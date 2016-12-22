Охраной объектов ЧМ-2018 в Москве займется ФГУП Росгвардии

Единственным поставщиком охранных услуг для объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве станет ФГУП «Охрана» Росгвардии. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов, передает «Интерфакс».

Также Меликов отметил, что объекты к ЧМ-2018 возводятся с учетом усиленных мер безопасности. «Стадионы, на которых пройдут матчи, возводятся с учетом возросших требований безопасности, а для их обследования инженерно-технические подразделения оснащаются средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов», — сообщил он.

По словам Меликова, правоохранительные органы будут уделять особое внимание профилактическим мерам безопасности. С этой целью будут применяться новейшие технологии, например, беспилотники для мониторинга ситуации в городе. «В этих целях будут использоваться различные системы видеонаблюдения и контроля, стоящие на вооружении Росгвардии — беспилотные летательные аппараты, комплексы высотного видеонаблюдения и другие системы, такие как система «Безопасный город», которые позволяют своевременно выявлять правонарушения», — рассказал представитель ведомства.

ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана) с 2005 года до апреля 2016-го находилась в ведении МВД. В апреле прошлого года предприятие было передано войскам Росгвардии.

Ранее в рамках подготовки к чемпионату глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов рекомендовал московским таксистам выучить английский язык. По его словам, каждый водитель должен знать стандартный набор общих фраз, которые помогут в общении с иностранными туристами.