Ростуризм опроверг запрет на продажи туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Ростуризм заверил туроператоров, что после открытия авиасообщения с Каиром они могут продавать туры в Египет на базе регулярных рейсов в этот город. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что появившаяся в СМИ информация о якобы запрете Ростуризма на продажу туроператорами туров в любые города Египта, кроме Каира, не соответствует действительности.

О невозможности продажи туров ни в какие города Египта, кроме Каира, 11 января сообщила газета «Ведомости». Она ссылалась на ответ Ростуризма на свой запрос и «человека, знакомого с позицией Ростуризма по этому вопросу».

Рейсы в Каир, судя по онлайн-табло аэропортов Шереметьево и Домодедово, возобновятся 1 февраля. Самолеты будут вылетать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Каиром 4 января. Документ разрешает полеты в Каир и продажу путевок с посадкой в этом городе. В Российском союзе туриндустрии заявили, что возобновление авиасообщения с одним городом не решит проблему с отсутствием туров на египетские курорты, поскольку нужно вернуть чартерные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Воздушное сообщение с Египтом было прекращено в конце 2015 года после теракта на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании «Когалымавиа». Самолет взорвался в воздухе и потерпел крушение над Синаем. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Случившееся признали терактом. Установлено, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Для возобновления авиасообщения Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.

