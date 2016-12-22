В расписании московских аэропортов появились рейсы в Каир

Рейсы из Москвы в столицу Египта Каир начнут осуществляться с 1 февраля. Эта информация опубликована на онлайн-табло аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Согласно данным сезонного расписания Домодедово, самолеты в Каир будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы будет выполнять авиакомпания Egypt Air. Из Шереметьево рейсы Москва — Каир будут осуществляться в эти же дни, но перевозчик не уточняется.

Подтверждать факт выполнения данных рейсов из аэропорта Шереметьево на данный момент преждевременно, заявила РБК директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. Сейчас авиакомпания Египта ведет переговоры со всеми аэропортами Московского авиационного узла (МАУ) и предварительно согласовывает возможное расписание. Шереметьево предлагает свои условия, предварительно бронируя возможные слоты в расписании, но итоговое решение по обеспечению данных рейсов остается за авиаперевозчиком.

Однако сам аэропорт готов обслуживать рейсы авиакомпаний по маршруту Москва-Каир-Москва, заключила Захаренкова.

Президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Каиром 4 января. Документ разрешает полеты в Каир и продажу путевок с перелетом через этот город. В Российском союзе туриндустрии заявили, что возобновление авиасообщения с Каиром не решит проблему с отсутствием туров на египетские курорты, поскольку нужно возобновить чартерные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в конце 2015 года, когда пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом из-за теракта. Его жертвами стали находившиеся на борту воздушного судна 217 пассажиров и семь членов экипажа. После этого были запрещены пассажирские перевозки из России в Египет.