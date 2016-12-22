После ответа Путина следствие вернулось к делу о «теленке с GPS»

Следственные органы начали дополнительное расследование уголовного дела фермера Евгения Васильева из Курганской области, который купил в интернете прослушивающее устройство и установил его на теленка. Об этом сообщила представитель местного управления Следственного комитета Людмила Половникова, передает «РИА Новости». Против фермера было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств). Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о судьбе фермера, заявил на большой пресс-конференции в декабре, что разберется в ситуации.

Васильев рассказал РБК, что не знает о дополнительном расследовании по его делу. «Ни звонков, ни повесток. Тишина. Только вы, журналисты, мне информацию подкидываете», — сказал он. Также Васильев добавил, что сенатор от Курганской области Елена Перминова с ним не связывалась. Ранее она сообщала в разговоре с РБК, что помогала Васильеву искать нового адвоката. «Про адвоката мне ничего не известно», — сказал фермер.



Как полагает следствие, в конце января 2017 года фермер купил в китайском онлайн-магазине AliExpress устройство «Мини А8», которое передает акустическую информацию из помещения и которое можно включить дистанционно. Следователи утверждали, что данное устройство запрещено к свободному обороту в России, потому что оно относится к типу технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Сам фермер сказал, что купил GPS-маячок, чтобы знать, где находится теленок, который отбивается от стада.

Президент Путин во время пресс-конференции в декабре сказал, что впервые слышит о том, что такие устройства нельзя прикреплять к корове. «К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал президент. В Генеральной прокуратуре заявили, что проверят обоснованность возбуждения уголовного дела против фермера.

В конце декабря Путин поручил уточнить порядок оборота «шпионских» устройств, особенно в сфере электронной торговли. Кроме того, президент заявил о необходимости принять дополнительные меры по осуществлению таможенного контроля в отношении таких средств и обеспечить их отслеживаемость. Поручение должно быть выполнено до 15 марта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.