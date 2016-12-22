Путин поручил уточнить порядок оборота «шпионских» устройств

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по предупреждению нарушений в области оборота устройств для негласного получения информации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что особое внимание нужно обратить на сферу электронной торговли и дополнительные меры по осуществлению таможенного контроля в отношении таких средств и обеспечению их отслеживаемости.

Срок исполнения поручения — до 15 марта 2018 года, ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

20 декабря стало известно, что прокуратура проводит масштабную проверку по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом «шпионских» устройств. Причиной стал вопрос журналиста RT, заданный Путину на большой пресс-конференции. Речь шла о ситуации в Зауралье, где судят фермера, купившего GPS-трекер для отслеживания перемещений теленка.

Из-за наличия в устройстве микрофона, который можно включить дистанционно, фермера обвинили в незаконном обороте технических средств, предназначенных для внегласного получения информации. Президент пообещал «как-то урегулировать» этот вопрос. Глава государства подчеркнул, что он «впервые слышит», что к коровам нельзя прикреплять GPS-датчики.

После ответа президента дело вернули в прокуратуру на доследование.