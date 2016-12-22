Жириновский попросил у депутатов по 1 млн руб. на избирательную кампанию

Лидер ЛДПР и зарегистрированный кандидат на выборы в президенты Владимир Жириновский попросил депутатов Госдумы перевести по 1 млн руб. на свой избирательный счет. Об этом он написал в Telegram.



Жириновский отметил, что он единственный депутат, который баллотируется на пост президента. «Поэтому я предлагаю всем парламентариям, моим коллегам от всех фракций проявить солидарность и сделать переводы на мой избирательный счет. Например, по миллиону рублей», — заявил лидер ЛДПР. Он назвал Государственную думу «другой ветвью власти» и заявил, что между депутатами «должна быть взаимоподдержка».

На планерном заседании Госдумы Жириновский сказал, что кто-то из депутатов может внести в его избирательную кампанию и «10 миллионов, кто-то — 10 руб.», передает его слова «РИА Новости». Он отметил, что если каждый из 450 депутатов внесет по миллиону на его избирательный счет, то получится собрать 400 млн руб. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 млн руб.

Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал его 29 декабря. Жириновский баллотируется от партии ЛДПР.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В выборах также хотят принять участие Владимир Путин, который пойдет в качестве самовыдвиженца, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие.