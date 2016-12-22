В Петербурге мужчина ударил бросившего снежок в его машину подростка

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку, после того как водитель Volkswagen ударил подростка из-за попавшего в автомобиль снежка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 11 января из медицинского учреждения поступила информация о том, что 15-летнему подростку были нанесены телесные повреждения.

«В ходе предварительной проверки полицейские установили, что 11 января в районе дома 144 по Октябрьской набережной мальчик играл со знакомыми и попал снежком в находящийся неподалеку автомобиль Volkswagen», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сразу после этого между владельцем машины и подростком произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил несовершеннолетнего, а затем уехал с места происшествия.

Подробности инцидента устанавливаются. К настоящему моменту полицейские опросили подростка и его родителей.

В ноябре 2017 года суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно 54-летнего жителя Приозерска Владимира Бельского, который на автомобиле наехал на ребенка, а потом поставил его на колени. Инцидент произошел в марте того же года, Бельскому не понравилось поведение ребенка, который стрелял по проезжающим автомобилям из игрушечного автомата. В ходе судебного разбирательства водитель не признал вину.