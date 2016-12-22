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В Facebook рассказали о влиянии соцсетей на психику человека
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В Facebook рассказали о влиянии соцсетей на психику человека
Общество, 09:08
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В Facebook рассказали о влиянии соцсетей на психику человека

Исследователи из компании Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке рассказали о влиянии пользования социальными сетями на человека, в частности, на его настроение. Статья исследователей опубликована в блоге компании.

Одно из исследований, о которых рассказывают Гинзберг и Бурке, проводилось на случайно выбранных студентах Мичиганского университета. Первая их группа в течение 10 мин. в день была обязана читать новостную ленту Facebook, а вторая — публиковать в ней материалы и общаться со знакомыми. Как показал тест, к концу дня первая группа чувствовала себя хуже, чем те сверстники, которые вели активное общение в социальной сети.

Согласно еще одному исследованию, на которое ссылаются Гинзберг и Бурке, люди, которые по меньшей мере вдвое чаще среднего ставили «лайки» в социальной сети, страдают большим числом психических расстройств.

Как резюмировали исследователи, влияние соцсети на психику человека зависит от того, каким именно образом она используется. В то время как пассивное чтение новостной ленты может негативно влиять на психическое состояние человека, активное общение с друзьями через Сеть может помочь справиться с депрессией и стрессом.

Теги: Facebook , социальные сети
Главное
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