МИД осудил ограничения на голосование россиян в Латвии

Российский МИД «обескуражен» решением латвийских властей, ограничивших организацию избирательных участков для российских граждан, которые намерены принять участие в выборах президента 2018 года. Это решение ограничивает их права, говорится в сообщении российского посольства в Латвии, опубликованном в Facebook.

По решению Латвии, организация избирательных участков для российских граждан, голосующих из-за рубежа, будет возможна только в российских диппредставительствах. Как отметили дипломаты, это значительно затрудняет проведение голосование для тех граждан России, которые живут вдали от Риги. «Безусловно, такое решение латвийских властей существенно осложняет реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации в Латвии. В первую очередь, речь идет о жителях отдаленных регионов, где Посольство и генеральные консульства планировали провести выездные досрочные голосования», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что принцип взаимности, на который ссылаются латвийские власти, здесь неуместен. «К слову, явка на последних выборах в Сейм в четырех латвийских дипломатических представительствах в России составила менее 500 человек. В то же время в выборах Президента Российской Федерации 2012 г., организованных на территории Латвии, участвовали почти 22 тысячи человек», — подчеркнули дипломаты.

В заявлении отмечается, что подобные шаги властей страны «противоречат декларируемому официальной Ригой курсу на выстраивание прагматичных отношений с Россией». «Мы уверены, что российские граждане преодолеют созданные препятствия и реализуют свое право на участие в выборах Президента Российской Федерации», — добавили в диппредставительстве.

В начале января в Латвии были задержаны российские журналисты Ольга и Антон Курлаевы. Позднее они были депортированы в Россию. Причиной депортации стало то, что они были внесены в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Латвии. Озабоченность выдворением российских журналистов выразили в ОБСЕ.