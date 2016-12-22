Истребители ВКС за неделю произвели четыре перехвата у границ России

За неделю российские истребители четыре раза поднимались на перехват самолетов-разведчиков, совершавших полеты у границ России. Эти данные приведены в инфографике, опубликованной в официальном печатном органе Минобороны, газете «Красная звезда».
Всего российские ВКС зафиксировали 11 наблюдательных полетов у границ России. Случаев нарушений российского воздушного пространства при этом не было.
Несколько полетов самолетов-разведчиков ранее было зафиксировано сервисами слежения за перемещениями военной авиации. Так, 7 января патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма. 9 января американский беспилотник-разведчик пролетел над линией разграничения в Донбассе, совершил круг над Крымом и направился в сторону Сочи. Активность у границ России проявляли также и самолеты-разведчики других стран. Так, 8 января полет у побережья Калинградской области провел шведский Gulfstream 4.