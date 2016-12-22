Истребители ВКС за неделю произвели четыре перехвата у границ России

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Пентагон заявил о подготовке к кибератаке «терабайт смерти»

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Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам»

ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину

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