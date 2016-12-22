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Глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС
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Глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС
Политика, 20:11
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Глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Туска, для правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) преимущество пребывания в Евросоюзе сводится к получению средств. При этом польские власти пренебрегают другими возможностями, такими как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность.

Туск отметил, что пока Польша получает финансирование от ЕС, то «игра стоит свеч». «Я легко могу представить себе ситуацию, когда однажды Польша окажется среди вкладчиков [в ЕС], и тогда польское правительство решит, что пришло время спросить поляков, хотят ли они видеть Польшу в ЕС», — сказал Туск. По его словам, после этого Варшава приложит все усилия, чтобы «проститься с членством [в ЕС]». Туск подчеркнул, что в Брюсселе испытывают «огромную надежду», что Польша останется в Евросоюзе.

В конце декабря Еврокомиссия (ЕК) заявила, что в Польше существует риск серьезного нарушения принципа верховенства права. В связи с этим ЕК попросила Совет Евросоюза лишить Польшу права голоса. По мнению властей ЕС, с 2015 года польские власти приняли 13 законов, которые повлияли на все структуры судебной системы республики. Варшаве дали три месяца на устранение нарушений, в противном случае ЕК вправе предложить Совету ЕС ввести санкции против Польши.

Санкции за отступничество: чем грозит Польше судебная реформа
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В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал два закона о пересмотре судебной системы, несмотря на угрозы санкциями от ЕК. Согласно реформе Верховного суда республики, судьи-мужчины в возрасте 65 лет и судьи-женщины в возрасте 60 лет должны будут уйти в отставку. Таким образом, своих постов будут лишены около 40% судей Верховного суда.

Теги: Евросоюз , Польша , Евросовет , Европейская Комиссия
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