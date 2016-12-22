Украинские телеканалы проверят из-за новогодних показов советских фильмов

Украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» подвергнутся внеплановым проверкам со стороны Национального совета по вопросам радио и телевещания из-за трансляции в новогодние праздники советских фильмов с участием артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным регулятора, «Интер» пройдет проверку за фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Телеканал ​«СТБ» будет проверен за показ этих же фильмов, а также кинокартин «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Любовь и голуби». В этих фильмах снимались Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталья Варлей и Александр Михайлов соответственно; все они включены в украинский черный список артистов.

В Нацсовете подчеркнули, что демонстрация фильмов, где снимались актеры, внесенные в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения требований закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Кроме того, регулятор решил обратиться ко всем телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров, после анализа которых будут приняты соответствующие решения.

В связи с обострением отношений с Россией в 2014 году власти Украины создали черный список российских актеров, музыкантов и деятелей культуры, которые, по мнению Киева, поддерживают «аннексию Крыма» и неоднократно посещали полуостров. К настоящему моменту в него входят более 100 артистов.

Так, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны исполнителю главной роли в сериале «Сваты», актеру Федору Добронравову, из-за поддержки «аннексии Крыма» и неоднократного посещения полуострова.

Сам Добронравов в разговоре с РБК заявил, что не собирался приезжать на Украину. «Бог с ними, я и не собирался туда ехать, да и Крым не помню, когда посещал», — сказал он.

В январе телеканал «1+1» оспорил решение украинского Минкульта о внесении Добронравова в список артистов, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.