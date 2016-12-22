Украинский канал «1+1» оспорил запрет на показ фильмов с Добронравовым

Телеканал «1+1» оспорил в суде решение Министерства культуры Украины о внесении российского актера Федора Добронравова в список артистов, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.
«Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры «О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова», — говорится в сообщении
Также телеканал потребовал отменить запрет на распространение на территории Украины фильмов с участием актера.
Актер Федор Добронравов, снявшийся в сериале «Сваты», был внесен в черный список Минкультуры Украины в ноябре. Причиной стало обращение СБУ, которая до этого запретила актеру въезд на территорию страны. Причиной, как заявили в ведомстве, стали «антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, [Добронравов] поддерживал аннексию Крыма Россией», и его поездки в Крым. В связи с этим фильмы с его участием были запрещены на Украине.
Всего в черном списке Минкультуры Украины находятся 114 российских артистов. В числе прочих на Украине запрещены певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Иосиф Кобзон, актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Боярский.