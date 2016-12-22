Суд отменил приговор экс-главе МВД Египта

Суд в Каире отменил приговор бывшему главе МВД Египта, генералу Хабибу аль-Адли, который ранее был приговорен к семи годам тюрьмы, и постановил освободить его из-под стражи. Об этом сообщает телеканал Al-Manar.

В 2011 году аль-Адли обвинили в коррупции и массовом убийстве протестующих. В июне 2012 года суд признал вину аль-Адли и бывшего президента страны Хосни Мубарака, их приговорили к пожизненному заключению.

В 2014 году суд оправдал экс-главу МВД по делу о коррупции. На свободу аль-Адли вышел только в 2015 году. Однако генерал был вновь арестован в декабре 2017 года по делу о коррупции и приговорен к семи годам тюрьмы. Позднее защите бывшего министра удалось оспорить приговор и добиться пересмотра дела.