МОК отказался использовать бренд Bosco на Олимпиаде в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет использовать бренд компании, которая была выбрана главным поставщиком одежды организации, на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом заявил глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, сообщает ТАСС.

«Мы получили письмо от МОК, где они согласились с нашим предложением снять бренд Bosco с формы, в которую мы экипируем МОК. Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию», — сказал Куснирович. По его словам, в компании считают, что МОК отреагировал «нормально и конструктивно». Куснирович отметил, что отказ МОК от бренда Bosco не повлияет на отношения с организацией, «судя по тону письма [главы МОК] Томаса Баха».

«Мы пришиваем на место, где находится наш логотип, новые патчи, на которых будет написано «IOC» [МОК]. Часть [формы] мы экипируем [в центре экипировки] в Лозанне, часть — уже в Южной Корее», — подчеркнул Куснирович. При этом эмблемы Bosco полностью уберут с перчаток и шарфов.





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О своей просьбе к МОК касательно формы Куснирович сообщал в конце декабря 2017 года. Глава компании принял такое решение после того, как МОК отстранил Олимпийский комитет России от Зимней Олимпиады в Пхёнчхане, а российским спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом.