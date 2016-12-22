Трамп усомнился в возможном допросе по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, будет его допрашивать. Об этом президент США сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, передает Би-би-си.

«Посмотрим, что произойдет, но в условиях, когда у представителей моего предвыборного штаба не было никакого сговора [с Москвой] и никто не смог его обнаружить на любом уровне, допрос кажется маловероятным», — сказал Трамп.

При этом ранее, в июне прошлого года, как напоминает Би-би-си, политик подчеркивал, что по «российскому делу» его со стопроцентной вероятностью будут допрашивать под присягой.

О подобной возможности 9 января сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По словам собеседников издания, адвокаты президента Соединенных Штатов Джон Дауд и Джек Секулов уже вели по этому поводу переговоры с командой Мюллера и допрос должен был состояться «в ближайшие недели». В Белом доме на это официально заявляли, что не комментируют свои взаимодействия со спецпрокурором, и что администрация президента США продолжает сотрудничать со следствием для скорейшего завершения расследования.

Расследование было начато в середине прошлого года в том числе из-за сообщений о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и дипломатами. ​В России эти данные прежде неоднократно опровергали. В четверг, 28 декабря, прошлого года The Washington Post узнала, что команда юристов Белого дома разрабатывает стратегию на случай, если решивший пойти на сделку с Мюллером бывший советник главы США по нацбезопасности Майкл Флинн в своих показаниях обвинит американского лидера или его старших помощников. В таком случае, по их данным, сторона защиты планирует объявить Флинна «лжецом, который стремится защитить самого себя».​