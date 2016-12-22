В Чечне призвали «дать поработать» по делу главы грозненского «Мемориала»

Власти Чечни опровергают факт поступления угроз родным главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева со стороны местного МВД и призывают дождаться «итогов работы правоохранительных органов»

Оюб Титиев (Фото: правозащитное общество «Мемориал»)

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РБК, что в деле главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева «нужно дать поработать правоохранителям».

«Давайте рассуждать логически: зачем нам, властям Чеченской Республики, после всех скандалов, которые как шквал пролетели над нами, арестовывать невиновного человека, делать из него политического мученика? Почему мы не даем несколько дней поработать правоохранительным органам и развеять сомнения?» — заявил он.

«Не надо наших силовиков считать идиотами — там они «подбросили», тут они «подбросили», надо им дать поработать, и все станет ясно. Может, ему кто-то подкинул. Пусть разойдется этот туман, солнце прольет свет, и мы увидим, что там действительно происходит», — сказал Умаров.

Правозащитница Хеда Саратова со ссылкой на слова начальника Курчалоевского РОВД Рустама Агуева и брата главы грозненского «Мемориала» Якуба Титиева также подтвердила РБК, что родных Титиева не «выдворяли» из дома во время обыска. «9 января, во вторник, ночью был произведен обыск в доме Титиевых. Поговорили, провели обыск и ушли, никто никого не выдворял. Эту же версию подтвердил и брат Оюба, Якуб. На следующий день, 10 января, по решению суда они (сотрудники полиции. — РБК) вновь приехали в дом Оюба осмотреть его вещи, дом был закрыт, никого не было дома, и они уехали оттуда», — сказала Саратова.

Титиева задержали 9 января. Сотрудники ДПС остановили его автомобиль и провели досмотр, в ходе которого обнаружили пакет «с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны», заявили в чеченском МВД. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания Титиева. Федотов в обращении к Бастрыкину отметил, что наркотик правозащитнику могли подбросить.

Ранее в четверг адвокат правозащитника Петр Заикин рассказал РБК, что Титиеву и его родственникам угрожали. Джамбулат Умаров назвал это «полной ложью». «Если фигурант задержан и человек за решеткой, то какого рожна идти шевелить его родственников, врываться и совершать беспредел? В чем логика?» — сказал Умаров.

Чиновник прокомментировал и призыв Госдепа США к чеченским властям немедленно освободить Титиева. Умаров назвал это «односторонней реакцией». «Госдеп призывает нас, регион России, к соблюдению прав человека. А почему Госдеп не расскажет нам, жителям Чечни, за какие коврижки посадили на 25 лет российского гражданина Виктора Бута (осужден в США за поддержку терроризма и торговлю оружием, приговорен к 25 годам тюрьмы. — РБК)? Пусть нам эти смешные вещи не говорят», — подчеркнул он.