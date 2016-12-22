В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

В московских аэропортах отменено и задержано 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание» на 12:10 мск.
Согласно данным сервиса, в Жуковском отмен и задержек нет. Во Внуково отменен один рейс, задержано три. В Домодедово девять рейсов задерживаются, 15 — отменены. В Шереметьево задержаны вылеты 15 рейсов.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК сообщили, что он работает в штатном режиме. «Существующие интервалы для очистки взлетно-посадочных полос от снега, антиобледенительной обработки воздушных судов и других операций позволяют своевременно обеспечивать прием, обслуживание и отправку воздушных судов согласно расписанию», — сказали сотрудники.
«Несмотря на непогоду, аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов не было. В настоящее время могут быть незначительные задержки (20–30 мин) в связи с обязательной обработкой ВС антиобледенительной жидкостью перед вылетом», — заявили РБК в пресс-службе Внуково.
4 декабря 2017 года сильный снегопад привел к задержке и отмене более 400 рейсов.