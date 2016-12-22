Тбилисский аэропорт закрыли из-за тумана

Из-за сильного тумана в аэропорту Тбилиси оказались отменены и задержаны рейсы, сообщает грузинский телеканал Imedi. По данным «Интерфакса», аэропорт закрыт до утра 8 января.

Сильный туман сохраняется в Тбилиси несколько часов, видимость в городе остается низкой, что затрудняет обслуживание рейсов. Согласно онлайн-табло аэропорта, непогода привела к задержке 14 рейсов. «Интерфакс», в свою очередь, со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает, что все рейсы отменены, а сам аэропорт как минимум до 9:00 (8:00 мск) не сможет принимать и отправлять самолеты. В числе задержанных рейсов есть также рейс из московского аэропорта Шереметьево, который должен был прибыть в Тбилиси в 02:00 (01:00 мск). Согласно онлайн-табло, его прибытие задерживается на шесть часов.

Ранее стало известно об ограничении приема самолетов в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, в одном из терминалов которого прошла авария на водопроводе. Кроме того, с прошлой недели аэропорт столкнулся с массовыми задержками рейсов из-за непогоды и аномальных холодов.