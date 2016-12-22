Китай предупредил о возможном взрыве столкнувшегося с сухогрузом танкера

Китайские чиновники предупредили об угрозе взрыва на иранском танкере Sanchi, который 6 января столкнулся с сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, сообщает Би-би-си.

«В настоящее время танкер тонет и находится в опасности взрыва», — сказано в сообщении. На месте аварии спасатели проводят поиски 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести. Сейчас найдено тело одного из моряков, его личность устанавливается.

Авария произошла 6 января. В 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море столкнулись зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер Sanchi (он направлялся из Ирана в Южную Корею) и гонконгское грузовое судно CF Cristal, перевозившее 64 тыс. т зерна.

Танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения, как рассказали в Министерстве транспорта КНР, загорелся. При этом моряки, находившиеся на грузовом судне, были спасены.