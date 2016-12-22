Бывший президент Грузии лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пообещал найти на Украине «300 спартанцев» для управления страной. Об этом он заявил во время брифинга после допроса в СБУ. Видео выступления опубликовано в Facebook политика.

«Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих «300 спартанцев». Я считаю, что мы должны найти новых людей, которые будут управлять страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, не будут уничтожать Украину, а будут строить ее», — заявил он.

Он пояснил, что эти люди нужны для мирной смены власти на Украине. «Я решил для себя, что больше не буду обращать внимания на эти судебные и уголовные вещи, которые они мне хотят ежедневно сейчас делать, чтобы у меня не было времени другими делами заниматься», — добавил Саакашвили.

В ноябре Саакашвили анонсировал создание учебного лагеря «Полит-Спартанцы» для подготовки «300 спартанцев», которые займутся обновлением правительства и парламента.

Михаил Саакашвили был вызван на допрос в СБУ 5 января. До этого от общения со следователями отказывался. Допрос 10 января продлился более двух часов. Причиной для допроса являются несколько уголовных дел, которые на Украине завели в отношении бывшего президента Грузии. В частности, его обвиняют в содействии преступным группировкам и получении средств от бизнесмена Сергея Курченко на организацию протестов для «захвата государственной власти» на Украине.