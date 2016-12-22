Саакашвили провел на допросе в СБУ более двух часов

Служба безопасности Украины (СБУ) допрашивала бывшего президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили 2,5 часа, заявил РБК адвокат политика Руслан Чернолуцкий.
«Все прошло, как и должно быть на допросе, были заданы вопросы. Допрос проходил около двух с половиной часов, на все вопросы ответили. Все деликатно, никаких претензий к следователям СБУ нет. Допрос проводился в рамках основного уловного дела, в рамках которого он [Саакашвили] подсудимый», — сообщил Чернолуцкий.
Допрос Саакашвили состоялся в среду, 10 января в Киеве. Как сообщал «Интерфакс-Украина», перед началом допроса Саакашвили дал краткий брифинг журналистам перед зданием спецслужбы. «Я хожу на все допросы, я подписываю разные бумаги, я участвую в разных следственных действиях, я регулярно заявляюсь на судах. Но мы сейчас дурью маемся все, занимаемся черт-те чем вместо того, чтобы заниматься делом. А они нас всех разводят и еще получают от этого удовольствие», — заявил он.
СБУ вызвала Саакашвили на допрос еще в декабре 2017 года, однако тогда политик прийти на него отказался. Он заявил, что может «спеть» для СБУ, если они хотят услышать его голос. Адвокат Чернолуцкий пояснил, что политику поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы одновременно, что не допускается законодательством.
Повторно на допрос в СБУ Саакашвили вызвали 5 января. В этот раз прийти для беседы со следователями он согласился.
Против бывшего президента Грузии на Украине возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.